На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет - ФОТО

Отмечается, что известно об инциденте стало сегодня утром. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей.

Предварительно установлено, что летательный аппарат гражданский и принадлежит частной фирме. Двое пассажиров были госпитализированы в больницу, информации о состоянии их здоровья пока нет.

В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чешском городе Пльзень произошло падение четырехместного вертолета. В результате крушения погибли четыре человека.