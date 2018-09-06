09:40 06.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет - ФОТО

В Киеве на Трухановом острове произошла страшная авария с вертолетом, в результате чего травмы получили двое пассажиров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.

На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет - ФОТО

Отмечается, что известно об инциденте стало сегодня утром. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей.

Предварительно установлено, что летательный аппарат гражданский и принадлежит частной фирме. Двое пассажиров были госпитализированы в больницу, информации о состоянии их здоровья пока нет.

В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чешском городе Пльзень произошло падение четырехместного вертолета. В результате крушения погибли четыре человека.


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