На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет - ФОТО

В Киеве на Трухановом острове произошла страшная авария с вертолетом, в результате чего травмы получили двое пассажиров. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города.
Отмечается, что известно об инциденте стало сегодня утром. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей.
Предварительно установлено, что летательный аппарат гражданский и принадлежит частной фирме. Двое пассажиров были госпитализированы в больницу, информации о состоянии их здоровья пока нет.
В данное время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в чешском городе Пльзень произошло падение четырехместного вертолета. В результате крушения погибли четыре человека.