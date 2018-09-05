В центре Львова легковушка врезалась в столб, есть пострадавший

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель авто марки BMW не справился с управлением, после чего выехал на тротуар и врезался на огромной скорости в столб. В результате аварии водитель автомобиля, мужчина 1995 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.

По словам полицейских, пострадавшего из транспортного средства доставали спасатели. В настоящее водитель BMW находится в реанимации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз авария обошлась без пострадавших.