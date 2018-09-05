В центре Львова легковушка врезалась в столб, есть пострадавший

Сегодня ночью, пятого сентября, на улице Черновола во Львова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего тяжелые травмы получил водитель транспортного средства. Сейчас мужчина с многочисленными травмами находится в больнице.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, водитель авто марки BMW не справился с управлением, после чего выехал на тротуар и врезался на огромной скорости в столб. В результате аварии водитель автомобиля, мужчина 1995 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.
По словам полицейских, пострадавшего из транспортного средства доставали спасатели. В настоящее водитель BMW находится в реанимации.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожье главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в дорожно-транспортное происшествие. На этот раз авария обошлась без пострадавших.