В центре Киева провалилась проезжая часть - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, из-за дорожно-транспортного происшествия на проезжей части образовалась яма, которая наполнилась водой. В данное время ожидается патрульная полиция города для установления всех обстоятельств инцидента.

В свою очередь прибывшие на место коммунальщики оградили место обвала для проведения ремонтных работ.

О других деталях проишествия пока ничего неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной перевернулась фура, груженная асфальтом.