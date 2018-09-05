В центре Киева провалилась проезжая часть - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня, пятого сентября, утром в Печерском районе Киеве на улице Ивана Мазепы образовалась яма, заполненная водой. На данный момент движение транспорта частично ограничено.
Об этом сообщает Информатор.
Как отмечается, из-за дорожно-транспортного происшествия на проезжей части образовалась яма, которая наполнилась водой. В данное время ожидается патрульная полиция города для установления всех обстоятельств инцидента.
В свою очередь прибывшие на место коммунальщики оградили место обвала для проведения ремонтных работ.
О других деталях проишествия пока ничего неизвестно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Днепровской набережной перевернулась фура, груженная асфальтом.