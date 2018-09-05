Как известно, утром в Лисичанскую школу искусств ворвался мужчина с криками, что у него бомба и граната, и что он взорвет школу, если ему не приведут человека, который перепишет историю Украины.

Так, на место происшествия прибыла полиция и был введен специальный план Заложник, сформирован ситуационный центр, перекрыты выезды из города.

В школы прибыли бойцы спецподразделения полиции, ГСЧС, кареты скорой помощи, из школы были эвакуированы директор и завуч. Группе захвата за считаные минуты удалось обезвредить "подрывника".

Как оказалось, злоумышленнику 30-лет, он житель села Тытаровка Старобельского района, который сбежал из тубдиспансера. На вопрос полицейских, где бомба, ответил - в голове.

В настоящее время с мужчиной работают сотрудники следственно-оперативной группы Лисичанского отдела полиции и следователи следственного управления. Данный факт внесен в ЕРДР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские парламентарии проголосовали за санкции против России. Это оскорбление, нанесенное президенту США, который борется за сближение между двумя странами.