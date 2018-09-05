20:34 05.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле прогремел взрыв, погибли четыре человека

В столице Афганистана Кабуле в среду, 5 сентября, прогремел взрыв.

В Кабуле прогремел взрыв, погибли четыре человека

Во время соревнований в одном из спортивных клубов в западном районе Кабула Дашт-е-Барчи террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли, по предварительным данным, четыре человека.

Как сообщает Reuters, еще 18 получили ранения. Вместе с тем на данный момент ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, как сообщал УРА-Инфор http://ura-inform.com/, в воскресенье вечером, 2 сентября, в Кабуле неизвестные подозвали кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи. Мужчина погиб на месте в результате теракта. Как сообщает в понедельник местные СМИ, ссылаясь на данные управления полиции столицы, автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы.


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