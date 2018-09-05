09:22 05.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии отменили сотни рейсов из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

Аэропорт был закрыт в связи с самым сильным за последние 25 лет тайфуном "Джеби", обрушившимся на Японию. Вылета отмененных 400 рейсов ожидали около трех тыс. пассажиров. Об этом сообщают местные СМИ.

В Японии отменили сотни рейсов из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

Взлетно-посадочные полосы аэропорта заливаются высокими волнами, к эвакуации людей из терминалов привлечены катера и паромы, поскольку танкер водоизмещением 2,5 тыс. тонн был вынесен сильным ветром на соединяющий аэропорт с материком мост и повредил его.

Так, в результате стихийного бедствия погибли не менее 10 человек, 300 числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Японии Синзо Абэ написал в своем официальном твиттере, что правительство принимает меры к восстановлению работы аэропорта. По его словам, около 2,5 млн зданий и строений лишились из-за тайфуна электроснабжения, к утру среды удалось восстановить подачу электроэнергии только половине из них.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. 


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