08:23 05.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии неподалеку Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сегодня утром пятого сентября в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6 произошло. Об этом сообщает Алтае-Саянская филиал Единой Геофизической службы РАН.

В Японии неподалеку Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как "очень сильное".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.


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