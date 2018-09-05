В Японии неподалеку Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сегодня утром пятого сентября в Японии в 36 км к юго-востоку от города Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,6 произошло. Об этом сообщает Алтае-Саянская филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:11 по киевскому времени во вторник землетрясения имел координаты 37.58 градуса северной широты и 140.82 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясения оценивается как "очень сильное".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", японские авиакомпании, из-за надвигающегося к западному побережью страны тайфуна "Джеби", отменили около 570 внутренних рейсов. Отмены коснулись маршрутов, соединяющих крупные города Нагоя и Осака с другими районами Японии. Приближающийся тропический шторм также привел к приостановке движения поездов на некоторых железнодорожных направлений в западной части страны.