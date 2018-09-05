Из-за химических выбросов в Армянске пострадали дети на Херсонщине

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко в селе Преображенка Каланчакского района, передает "Укринформ".

Всего осмотрели 320 человек, из них 270 детей. Обнаружено уже около 20 детей с диагнозами ларингит, слезоточивость. Взрослых пострадавших – трое.

По словам чиновника, сейчас в населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов, приближенных к заводу "Титан", работают 4 бригады медиков из Херсона – по две в каждом районе. Он отметил, что полная общая картина, по результатам обследования местных жителей в этих двух районах, будет известна завтра, 6 сентября.

Как сообщал "УРА-Информ", в загрязненный Армянск для перевозки детей в санатории Крыма уже прибыли 28 автобусов. Родители растеряны: на сборы детей им дали всего два часа. Они сетуют, что организация эвакуации не продумана должным образом.