Во Вьетнаме жертвами наводнения стали уже 13 человек

Только в понедельник, 3 сентября, стихия унесла жизни девяти человек, еще трое пропали без вести в провинции Тханьхоа. Как сообщает Синьхуа, такие данные сообщил Центральный руководящий комитет по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро наводнения и оползни в четырех провинциях на севере страны привели к гибели еще четырех человек.

Стихией были разрушены 364 дома.

Ранее в результате прорыва плотины в Мьянме затопило 85 деревень. Более 63 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 3 сентября, в американском штате Мичиган зафиксировали мощный смерч. Вихрь промчался над лесами штата. За движением черных облаков наблюдали сотни людей. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, небо внезапно накрыли густые серые облака, а затем поднялся ветер.