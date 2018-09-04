14:53 04.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе трамвай насмерть сбил женщину

В Одессе на перекрестке Люстдорфской дороги и улицы Бреуса трамвай №13 наехал на женщину-пешехода. Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

В Одессе трамвай насмерть сбил женщину

Отмечается, что от полученных травм женщина скончалась до приезда скорой. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

В свою очередь в КП Одесгорэлектротранс рассказали, что женщина испугалась проезжающего автотранспорта и выбежала на обособленную трамвайную колею в непредназначенном для перехода месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева произошла авария. На улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около восьми часов утра.


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