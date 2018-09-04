В Одессе трамвай насмерть сбил женщину

Отмечается, что от полученных травм женщина скончалась до приезда скорой. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.

В свою очередь в КП Одесгорэлектротранс рассказали, что женщина испугалась проезжающего автотранспорта и выбежала на обособленную трамвайную колею в непредназначенном для перехода месте.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева произошла авария. На улице Крещатик столкнулись две иномарки. К счастью никто из людей в дорожно-транспортном происшествии и пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около восьми часов утра.