В Лукьяновском СИЗО убили заключенного

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело заключенного Александра Полтавеца 1984 года рождения обнаружили 18 августа с признаками черепно-мозговой травмы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчину убил другой заключенный.

Сейчас все обстоятельства смерти устанавливаются следователями. Точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Данное происшествие расследуется по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшим смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится в критическом состоянии. По его словам Арсену, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону, стало плохо и он находится в критическом состоянии.