11:51 04.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100202799:labazovych

В Лукьяновском СИЗО убили заключенного

В Киевском следственном изоляторе был найден мертвым арестованный, который находился за решеткой по подозрению в хранении наркотических средств. 

В Лукьяновском СИЗО убили заключенного

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело заключенного Александра Полтавеца 1984 года рождения обнаружили 18 августа с признаками черепно-мозговой травмы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчину убил другой заключенный.

Сейчас все обстоятельства смерти устанавливаются следователями. Точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы.

Данное происшествие расследуется по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшим смерть потерпевшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится в критическом состоянии. По его словам Арсену, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону, стало плохо и он находится в критическом состоянии.


Поделиться
Читайте также:
 
Госбюджет Украины в августе недовыполнен по доходам на 2,9% СБУ пересекла сделку государственного банка на 700 млн грн Гройсман рассказал сколько долгов имеет Украина Нефть Brent торгуется выше 78 долларов за баррель
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив