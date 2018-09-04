21:15 04.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Лондоне неизвестные облили людей кислотой, три человека пострадали

В лондонском районе Ноттинг-Хилл во вторник, 4 сентября, неизвестные плеснули на людей кислотой.

В Лондоне неизвестные облили людей кислотой, три человека пострадали

В результате чего пострадали три человека. Как сообщает Express, скорая помощь увезла пострадавших в больницу.

По данным полиция в Вестборн-Гроув, возле Ноттинг-Хилл в западном Лондоне около двух часов дня на людей вылили "ядовитое вещество".

Другой информации правоохранители пока не сообщают.

Напомним, в Британии сообщили о новом отравление неизвестным химикатом. Британская полиция опечатала квартиру в городе Бат, где нашли тело двадцатилетнего юноши, который отравился неизвестным веществом.

Как сообщал УРА-Информ, в Британии два человека отравились неизвестным веществом возле Солсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером в субботу, 30 июня, в доме в городе Эймсбери без сознания. Позже стало известно, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".


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