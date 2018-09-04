09:59 04.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове на Новых Домах прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

В ночь на четвертое сентября в Харькове на бульваре Жасминовом неизвестный мужчина бросил самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал один человек. 

В Харькове на Новых Домах прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отмечается, с осколочным ранением 30-летнего мужчину его доставили в Харьковскую "неотложку". Состояние здоровья пострадавшего —удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительно, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и личность того, кто устроил взрыв.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд прогремел взрыв. В результате террористического акта погибли пять сотрудников пограничной полиции.


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