В Харькове на Новых Домах прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отмечается, с осколочным ранением 30-летнего мужчину его доставили в Харьковскую "неотложку". Состояние здоровья пострадавшего —удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Полицейские осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительно, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и личность того, кто устроил взрыв.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд прогремел взрыв. В результате террористического акта погибли пять сотрудников пограничной полиции.