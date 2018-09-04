21:59 04.09.2018 | Происшествия | Новости
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В ЮАР произошло столкновение двух поездов, пострадали 100 человек

Во вторник, 4 сентября, в Южно-Африканской республике столкнулись два поезда.

В ЮАР произошло столкновение двух поездов, пострадали 100 человек

В результате аварии, которая произошла на юге Йоханнесбурга около восьми часов утра, пострадали около ста человек. Как сообщает Independent Online, пострадавшие получили незначительные или средней степени тяжести травмы, и, к счастью, не было обнаружено серьезных травм или смертельных случаев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Боснии в городе Ябланица столкнулись два товарных поезда, в результате чего погибли двое людей. Один из поездов продолжил движение на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение локомотивом другого поезда. После аварии локомотивы сошли с рельсов.


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