20:59 04.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии обрушился мост, пять человек погибли - ФОТО

Во вторник, 4 сентября, в индийском городе Калькутт обрушился мост.

В Индии обрушился мост, пять человек погибли - ФОТО

В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек. При этом на данный момент 15 человек остаются под завалами.

Как сообщает издание Mirror, инцидент произошел около пяти часов вечера по местному времен. Мост, который был построен 40 лет назад, расположен в многолюдном районе города и связывает центр Калькутты с пригородом.

Под завалами также оказались один микроавтобус и несколько автомобилей. Сейчас на месте работают спасатели и медики, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

По словам представителя спасательных служб, еще 25 пострадали. При этом точное число оказавшихся под завалами людей неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале августа в Генуе обрушился мост. В результате обвала моста погибли по меньшей мере 37 человек. Среди погибших трое несовершеннолетних: ребенок восьми лет и два подростка в возрасте 13 и 16 лет.


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