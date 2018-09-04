В Черкассах произошла крупная утечка ртути

Это крупнейшая операция по демеркуризации, которая была проведена в этом году. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, сообщение о происшествии поступило в оперативно-координационный центр еще вчера.

На территории предприятия "Черкассыгазстрой" спасатели обнаружен разлив 1,5 килограмма и пять резиновых колб с ядовитым веществом. Это самое большое количество ртути, которую одновременно были обнаружено на месте происшествия, - подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники отделения химического, радиологического и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления прибыли на место происшествия и провели исследование бытовых помещений и выявило разлив около 1,5 килограмма ртути.

Химики собрали и изъяли с места происшествия ртуть и отправили ядовитое вещество на утилизацию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Умань Черкасской области сотрудники Службы Безопасности Украины задержали мужчину, который хотел продать три килограмма ртути за 20 тысяч гривен.