14:03 04.09.2018 | Происшествия | Новости
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Стрельба в здании разведывательного агентства Косова, есть погибший

Заместитель главного прокурора Приштины Ибрагим Бериша заявил, что один человек погиб в результате стрельбы в здании разведывательного агентства Косова в Приштине.

Стрельба в здании разведывательного агентства Косова, есть погибший

Об этом сообщает Balkan Insight.

По словам Бериша, перестрелка с огнестрельным оружием началась сегодня утром, четвертого сентября. Там от полученых травм скончался мужчина. Позже удалось установить, что погибший был сотрудником службы внутренней разведки.

"Работник службы внутренней разведки выстрелил в работника столовой. Пострадавший скончался в больнице", - говорится в заявлении разведывательного агентства.

На данный момент личность жертвы и другие детали инцидента пока неизвестны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела.


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