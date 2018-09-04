Мощный тайфун в Японии унес жизни минимум шестерых людей

Из-за мощнейшего за последние 25 лет тайфуна "Джеб" в Японии погибли по меньшей мере шесть человек.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Из-за стихии власти Японии отменили сотни рейсов. Было эвакуировано около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч из портового города Кобе.
Там из-за сильных порывов ветра танкер врезался в мост, соединяющий аэропорт Кансай, построенный на искусственном острове, с материковой частью. В результате этого мост был поврежден.
Синоптики предупреждают, что тайфун "Джеб" может вызвать оползни, наводнения и торнадо по всей стране.
Как сообщал "УРА-Информ", в Черкасской области во вторник, 4 сентября, специалисты извлекли девять килограммов ртути. Это крупнейшая операция по демеркуризации, которая была проведена в этом году. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, сообщение о происшествии поступило в оперативно-координационный центр еще вчера.