Авиация РФ возобновила удары в Сирии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По сведениям Сирийской обсерватории по правам человека, РФ поддерживает президента Сирии Башара Асада. В настоящее время военные главы государства до сих пор наносят авиаудары и осуществляют обстрелы.

Стоит добавить, что российские власти договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 41 человек, половина из которых – дети, убиты во время недавнего авиаудара в сирийском Идлибе.