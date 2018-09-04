12:58 04.09.2018 | Происшествия | Новости
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Авиация РФ возобновила удары в Сирии

Российская авиация нанесла воздушные удары по последней удерживаемой повстанцами провинции Идлиб после 22-дневного перерыва. 

Авиация РФ возобновила удары в Сирии

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По сведениям Сирийской обсерватории по правам человека, РФ поддерживает президента Сирии Башара Асада. В настоящее время военные главы государства до сих пор наносят авиаудары и осуществляют обстрелы.

Стоит добавить, что российские власти договорилась с Анкарой об операции против террористов группировки "Фронт ан-Нусра" в Идлибе с участием сил Асада.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере 41 человек, половина из которых – дети, убиты во время недавнего авиаудара в сирийском Идлибе.


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