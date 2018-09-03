В США произошла стрельба, пострадали подростки - ФОТО

Сегодня ночью, 3 сентебря, неизвестные устроили стрельбу недалеко от клуба американского города Бирмингем, штат Алабама, где проходила вечеринка с участием подростков. В результате инцидента семь человек получили ранения.
Об этом сообщает канал Fox News.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, стрельба началась после конфликта двух подростков в клубе, который перерос в стычку на улице у заведения. Так, один из подростков получил тяжелые ранения, еще один травмировал колено из-за паники.
По словам полицейских, с места происшествия были изъяты 14 гильз.
"В настоящее время все участники конфликта задержаны. Обстоятельства инцидента уточняются", - говорится в сообщении.
Полиция вызвала несколько подростков на допрос.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова на площади Героев Небесной Сотни произошла стрельба. В результате чего пострадал один мужчина.