В США произошла стрельба, пострадали подростки - ФОТО

Об этом сообщает канал Fox News.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, стрельба началась после конфликта двух подростков в клубе, который перерос в стычку на улице у заведения. Так, один из подростков получил тяжелые ранения, еще один травмировал колено из-за паники.

По словам полицейских, с места происшествия были изъяты 14 гильз.

"В настоящее время все участники конфликта задержаны. Обстоятельства инцидента уточняются", - говорится в сообщении.

Полиция вызвала несколько подростков на допрос.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова на площади Героев Небесной Сотни произошла стрельба. В результате чего пострадал один мужчина.