В Николаеве несколько студентов потеряли сознание на линейке - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечают очевидцы инцидента, на линейке студенты стояли в тени и никаких признаков плохого самочувствия заметно не было. Однако, как оказалось, уже в середине торжественной церемонии, четыре девушки буквально одна за другой начали терять сознание.

Согласно словам преподавателей, у всех студенток было низкое давление. В связи с этим первокурсницам оказали помощь присутствующие.

Предполагается, что первокурсницы переволновались. Также одной из причин внезапного обморока стало то, что многие из студенток не позавтракали с утра.

Стоит добавить, что еще одной девушке стало плохо уже после праздника: оказалось, что она больна сахарным диабетом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Шевченковском районе столицы пьяная учительница неожиданно для всех выпала с третьего этажа старого здания, когда пыталась сделать очерное селфи.