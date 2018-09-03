14:54 03.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве несколько студентов потеряли сознание на линейке - ФОТО, ВИДЕО

В понедельник, 3 сентября, на День знаний в Николаевском национальном университете им. В.А. Сухомлинского потеряли сознание четыре студентки первого курса. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

В Николаеве несколько студентов потеряли сознание на линейке - ФОТО, ВИДЕО

Как отмечают очевидцы инцидента, на линейке студенты стояли в тени и никаких признаков плохого самочувствия заметно не было. Однако, как оказалось, уже в середине торжественной церемонии, четыре девушки буквально одна за другой начали терять сознание.

Согласно словам преподавателей, у всех студенток было низкое давление. В связи с этим первокурсницам оказали помощь присутствующие.

Предполагается, что первокурсницы переволновались. Также одной из причин внезапного обморока стало то, что многие из студенток не позавтракали с утра.

Стоит добавить, что еще одной девушке стало плохо уже после праздника: оказалось, что она больна сахарным диабетом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Шевченковском районе столицы пьяная учительница неожиданно для всех выпала с третьего этажа старого здания, когда пыталась сделать очерное селфи.


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