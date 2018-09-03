19:14 03.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В МИД подтвердили смерть двух украинцев при аварии вертолета в Афганистане

Руководитель Департамента консульского обеспечения Василий Кирилич удостоверил, что второго сентября двое граждан Украины погибли в результате катастрофы вертолета Mи-8 в провинции Балх на севере Афганистана.

В МИД подтвердили смерть двух украинцев при аварии вертолета в Афганистане

Об этом со ссылкой на информацию МИД Украины сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

По словам Кирилича, погибшие были членами экипажа. При этом, еще один гражданин украинского государства - член экипажа получил ранения и был госпитализирован на территории военной базы Camp Marmal.

Вместе с тем он добавил, что в ближайшие время консул Украины планирует вылет в Афганистан. Сейчас ситуация находится на контроле посольства Украины в Республике Таджикистан и Исламской Республике Афганистан и Департамента консульской службы МИД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Афганистане разбился вертолет Ми-8. На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с Организацией объединенных наций, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.


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