09:32 03.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Кабуле взорвали кандидата в депутаты афганского парламента

В воскресенье вечером, 2 сентября, в Кабуле неизвестные подозвали кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи.

В Кабуле взорвали кандидата в депутаты афганского парламента

Мужчина погиб на месте в результате теракта. Как сообщает в понедельник местные СМИ, ссылаясь на данные управления полиции столицы, автомобиль, в котором ехал Ниязи, был взорван при помощи магнитной бомбы.

Ранения также получили трое сопровождавших политика лиц. Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя  ответственность за теракт.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 2 сентября, в столице Сомали террорист-смертник атаковал правительственное здание, расположенное в центре города. В результате инцидента три человека погибли. Еще 14 человек получили ранения. Как сообщает ВВС, взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.


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