21:59 03.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании пассажирский автобус въехал в опору моста, пять человек погибли

На севере Испании в регионе Астурия в понедельник, 3 сентября, пассажирский автобус врезался в опору моста.

В Испании пассажирский автобус въехал в опору моста, пять человек погибли

В результате аварии по предварительным данным погибли пять человек. Еще 20 человек получили ранения. Как сообщает The Local Spain, авария произошла около четырех часов дня по киевскому времени. Все погибшие - пассажиры автобуса.

Представители экстренных служб Испании сообщили, что два человека находятся в тяжелом состоянии, в частности водителю автобуса ампутировали ногу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье утром, 2 сентября, Афганистане разбился вертолет Ми-8. Он принадлежал молдавской компании "Валан интернешнл карго". В результате крушения погибли 12 человек.


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