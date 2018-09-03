В Испании пассажирский автобус въехал в опору моста, пять человек погибли

В результате аварии по предварительным данным погибли пять человек. Еще 20 человек получили ранения. Как сообщает The Local Spain, авария произошла около четырех часов дня по киевскому времени. Все погибшие - пассажиры автобуса.

Представители экстренных служб Испании сообщили, что два человека находятся в тяжелом состоянии, в частности водителю автобуса ампутировали ногу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье утром, 2 сентября, Афганистане разбился вертолет Ми-8. Он принадлежал молдавской компании "Валан интернешнл карго". В результате крушения погибли 12 человек.