В Бразилии ночью сгорел исторический музей - ФОТО, ВИДЕО

Он существовал 200 лет и был старейшим научным учреждением страны. Как сообщает Reuters, площадь музея составляла около 20 тысяч квадратных метров, а в его коллекции находилось 20 миллионов экспонатов.

При этом среди низ были египетские и южноамериканские мумии, археологические артефакты, предметы быта и другое.

По предварительным оценкам - огонь уничтожил все экспонаты.

О пострадавших или погибших людях информация отсутствует. Пожар произошел в момент, когда музей был уже закрыт. Четверо охранников смогло спастись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области неизвестные подожгли лесные угодья Волчанского лесхоза. Возгорание произошло в поселках Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза.