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Полиция в Николаевской области задержала подозреваемого в убийстве ученого Шитюка - ФОТО

Полиция Николаевской области в воскресенье, 2 сентября, задержала мужчину, подозреваемого в убийстве профессора и ученого Николая Шитюка.

Полиция в Николаевской области задержала подозреваемого в убийстве ученого Шитюка - ФОТО

Им оказался 25-летний житель Николаевского района. Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области, полицейские осмотрели большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство.

В результате чего установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания.

Мужчину правоохранители задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать в город. Его задержали и он уже признался в содеянном.

При этом он пояснил, что смертельные ножевые ранениянанес пострадавшему из-за "внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений".

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное убийство. Согласно этой статье задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним,к ак сообщал УРА-Информ, в Николаеве в субботу, 1 сентября, в квартире по Центральному проспекту было найдено тело мужчины с ножевыми ранениями.

По информации николаевского издания "Новости-N", найден мертвым человек - профессор Николаевского национального университета им. Сухомлинского Николай Шитюк, известный украинский ученый-историк, исследователь Голодомора.


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