Кровавое ДТП в Румынии: мотоцикл въехал в автобус с украинскими туристами - ФОТО

Об этом сообщила представитель СМИ из Ивано-Франковска Любовь Загоровская на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, жуткая авария случилась ночью. Там в автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. К счастью, на этот раз, никто из пассажиров автобуса не пострадал, но водитель мотоцикла и пассажир скончались спустя несколько минут после столкновения.

Тажке журналистка подчеркнула, что все пассажиры туристического автобуса ночевали в помещении школы. При этом, спасательные и правоохранительные органы работали очень оперативно.

В настоящее время напуганные и очень уставшие люди ждут автобус из Львова, который должен забрать украинцев и доставить их домой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Одесской трассе в Киев в дорожно-транспортное происшествие попал мотоциклист.