В столице обокрали центр стоматологического обслуживания - ФОТО

Инцидент произошел на улице Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. В помещении клиники сработала сигнализация, на место происшествия прибыли правоохранители, которые в течении часа разыскали вора.

Задержанным оказался 33-летний ранее судимый житель Луганской области. В декабре прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Полисмены открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. На время следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров.