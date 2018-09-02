В Сомали смертник атаковал правительственное здание, трое погибших

В результате инцидента три человека погибли. Еще 14 человек получили ранения. Как сообщает ВВС, взрывчатка была заложена в автомобиль, которым управлял смертник.

Взрывной волной разрушена школа, несколько жилых домов и мечеть, что располагались рядом. Погибшие - солдаты, которые ценой собственной жизни помешали смертнику проехать на территорию правительственного здания.

Мы занимались повседневной работой, когда произошел взрыв. Я спрятался под столом. Я слышал большое количество выстрелов у ворот. Когда я вышел, то увидел раненых, что лежали на земле, другие были мертвыми, - рассказал один из свидетелей.

Ответственность за теракт уже взяла на себя радикальная исламистская группа Джамаат Аш-Шабааб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 30 августа, в провинции Нангархар на востоке Афганистана в селе Мохманд произошел теракт, в результате которого погибли 5 сотрудников пограничной полиции.