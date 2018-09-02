В одном из столичных ТЦ охранники избили посетителя

Сообщается, что охранники торгового центра "Квадрат", который находится на Лукьяновке, позволили себе применения физической силы в отношении покупателя.

Так называемые "секьюрити" отправили мужчину средних лет в нокаут, без объяснения причин. Чуть позже, те самые охранники объяснили свои действия подозрением пострадавшего в краже ювелирных изделий, что, якобы, было зафиксировано на камерах видеонаблюдения.

"Охрана просто бросила мужика на пол когда тот пытался узнать за что его задержал", - говорится на социальной странице информатора.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Бердянске Запорожской области нетрезвый мужчина зверски избил военнослужащего операции Объединенных сил.