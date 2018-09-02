15:58 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202665:roman

В одной из столичных высоток собака загрызла подростка - ФОТО

В ночь на 2 сентября в Киеве по адресу Радунская, 38 застрелили молодого мужчину. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В одной из столичных высоток собака загрызла подростка - ФОТО

По предварительной информации, в районное отделение полиции поступил вызов от женщины о том, что ее сын пошел гулять с собакой и пропал. Позже стало известно, что мальчика загрызла собака одного из соседей, который проживал на 9-от этаже.

Правоохранители вновь попытались выяснить у живого мужчины подробности произошедшего, на это он ответил, что нужно спросить у собаки, она все "расскажет". Невменяемого мужчину арестовали.

На место происшествия прибыл спецнаряд "КОРДа", но их помощь не понадобилась. Медикам, приехавшим на место, оставалось констатировать ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО Мэй намерена полностью вывести Британию из Евросоюза В Нигерии боевики уничтожили базу правительственных военных
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив