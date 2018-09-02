В одной из столичных высоток собака загрызла подростка - ФОТО

По предварительной информации, в районное отделение полиции поступил вызов от женщины о том, что ее сын пошел гулять с собакой и пропал. Позже стало известно, что мальчика загрызла собака одного из соседей, который проживал на 9-от этаже.

Правоохранители вновь попытались выяснить у живого мужчины подробности произошедшего, на это он ответил, что нужно спросить у собаки, она все "расскажет". Невменяемого мужчину арестовали.

На место происшествия прибыл спецнаряд "КОРДа", но их помощь не понадобилась. Медикам, приехавшим на место, оставалось констатировать ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве трое неизвестных ограбили ювелирный магазин и застрелили охранника.