В Одесской области затерялись рыбаки

По предварительной информации, мужчина вышел на рыбалку еще 30 августа на сутки и не вернулся. Родные и близкие пытались дозвониться до мужчины, однако тот на связь не вышел.

К проведению поисковых работ привлечено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения в составе 6 человек личного состава, одной единицы транспортного средства и катера "Лагуна-500".

Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области уже идентифицировали личность пропавшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом утонул "заробитчанин". Им оказался строитель из Ровенской области, который приехал в столицу на летние заработки.