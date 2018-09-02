07:00 02.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области затерялись рыбаки

В Экватории реки Турунчук в Беляевском районе Одесской области пропала рыбацкая лодка. Об этом говорится на официальном сайте украинской ГСЧС.

В Одесской области затерялись рыбаки

По предварительной информации, мужчина вышел на рыбалку еще 30 августа на сутки и не вернулся. Родные и близкие пытались дозвониться до мужчины, однако тот на связь не вышел. 

К проведению поисковых работ привлечено водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения в составе 6 человек личного состава, одной единицы транспортного средства и катера "Лагуна-500". 

Работники группы водолазно-спасательной службы управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области уже идентифицировали личность пропавшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Киевом утонул "заробитчанин". Им оказался строитель из Ровенской области, который приехал в столицу на летние заработки. 


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