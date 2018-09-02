13:51 02.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии боевики уничтожили базу правительственных военных

На северо-востоке Нигерии исламисты организовали атаку военных. Об этом передает Reuters, 

В Нигерии боевики уничтожили базу правительственных военных

Атака была организована на военный участок в деревне Зари около границы с Нигером. Боевики приехали на автомобилях и везли с собой тяжелое вооружение - пулемёты и гранатометы. Террористы успели забрать с базы оружие и военное оборудование, а также взять несколько пленных. Правительственные войско организовали по ним атаку с воздуха, но большей части нападавших удалось скрыться в джунглях.

В результате атаки и перестрелки пострадали 10 военнослужащих, погибло по меньшей мере от 20 до 30 военных. 

Чуть позже представитель Министерства обороны Нигерии подтвердил, что атака была совершена группировкой "Боко-Харам". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане в городе Гардез исламисты организовали теракт в шиитской мечети. 


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