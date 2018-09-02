10:45 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на Гавела иномарка вылетела с дороги и сбила пешехода. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве пьяный водитель протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки поворачивал на улицу Радищева и не вписался в поворот, после чего его авто вылетело с проезжей части. В результате аварии, Tacuma сбил пешехода, который пытался пересечь двойную полосу, после чего врезался в шиномонтаж VIANOR. Пострадавшего мужчину срочно госпитализировали.

На место происшествия прибыли правоохранители. Было установлено, что за рулем автомобиля находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, а на пассажирском сидении сидел хозяин автомобиля. Водитель вел себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось надеть на него наручники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно водитель BMW GPU 5X59 вылетел на тротуар, протаранив несколько иномарок


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