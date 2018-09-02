16:51 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202669:roman

В Киеве муж похитил ребенка у экс-супруги

В воскресенье, 2 сентября, в Киеве похитили ребенка. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве муж похитил ребенка у экс-супруги

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов. Им оказался отец ребенка. Он признался, что выхватил своего сына из рук бывшей супруги, посадил в машину и увез в неизвестном направлении. 

Правоохранители объявили подозрение задержанному. Свой поступок он объяснил "несправедливостью суда", и тем, что его бывшая супруга не позволяла ему часто видеться с ребенком. Мальчику на вид 4-5 лет, он был сильно напуган, однако не оказывал сопротивления в момент "кражи".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Русановке похитили мужчину. 


Поделиться
Читайте также:
 
Синздзо Абэ поведал о чем будет разговаривать с Ким Чен Ыном В итальянском музее полиция застрелила пожилую женщину США и Россия готовы использовать боевых роботов в случае возникновения конфликта В одной из столичных высоток собака загрызла подростка - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив