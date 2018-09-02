В Киеве муж похитил ребенка у экс-супруги

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов. Им оказался отец ребенка. Он признался, что выхватил своего сына из рук бывшей супруги, посадил в машину и увез в неизвестном направлении.

Правоохранители объявили подозрение задержанному. Свой поступок он объяснил "несправедливостью суда", и тем, что его бывшая супруга не позволяла ему часто видеться с ребенком. Мальчику на вид 4-5 лет, он был сильно напуган, однако не оказывал сопротивления в момент "кражи".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Русановке похитили мужчину.