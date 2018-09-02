В Харькове полисмены накрыли очередную наркоточку - ФОТО

По предварительной информации, у задержанных воде обыска было изъято 415 свертков с наркотическим средством "метадон", стоимость которого составляет около 270 тысяч гривен. Около 2500 "свертков" дилеры собирались реализовать при помощи социальных сетей.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина наркотические вещества на полмиллиона гривен.