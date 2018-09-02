16:24 02.09.2018 | Происшествия | Новости
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В итальянском музее полиция застрелила пожилую женщину

 В Италии в городе Каннето суль Ольо пенсионерка напала на посетителей музея. Об этом передает ANSA.

В итальянском музее полиция застрелила пожилую женщину

По предварительной информации, посетительница не проявляла никаких признаков агрессии, как это стало видно, после обнародования видео с внутренних камер. В один момент она достала два кухонных ножа и напала с ними на посетителей.

В результате нападения два человека получили ножевые ранения, а один человек пострадал при падении. Полисменам пришлось ликвидировать пожилую женщину. Убитой оказалась 58-летняя полячка Барбара Чмуржинская, которая 30-ть лет назад поселилась в Италии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Париже чеченец с ножом напал на прохожих. Будучи завербованным у себя на родине, он намеревался не только совершить нападение с холодным оружием, но и организовать теракт при помощи самодельного взрывного устройства.


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