В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением транспортом, когда пытался совершить маневр на крутом участке дороги.

В результате аварии погибло 11 человек, также пострадали 37 человек.

Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле также подтвердил информацию о том, что рулевой нарушил правила дорожного движения, превысив скорость в 80 км\час. Министр также заявил, что своим указом временно приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании,

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус.