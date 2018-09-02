15:14 02.09.2018 | Происшествия | Новости
100202664:roman

В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус

На юге Эквадора а аварию попал пассажирский автобус. Об этом передает CNN.

В Эквадоре перевернулся пассажирский автобус

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением транспортом, когда пытался совершить маневр на крутом участке дороги. 

В результате аварии погибло 11 человек, также пострадали 37 человек.

Директор Национального агентства транспорта Пабло Калле также подтвердил информацию о том, что рулевой нарушил правила дорожного движения, превысив скорость в 80 км\час. Министр также заявил, что своим указом временно приостанавливает действие разрешения на пассажирские перевозки автобусной компании,

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Мачу-Пикчу- гуаскальентес в Перу в дорожно-транспортное происшествие попал туристический автобус


Поделиться
Читайте также:
 
В центре Киева произошло групповое изнасилование - ФОТО Мэй намерена полностью вывести Британию из Евросоюза В Нигерии боевики уничтожили базу правительственных военных Под Киевом произошло кошмарное ДТП с участием иномарки
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив