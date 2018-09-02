В Афганистане разбился вертолет, погибли 12 человек

Он принадлежал молдавской компании "Валан интернешнл карго". В результате крушения погибли 12 человек.

Как сообщили журналистам в Органе гражданской авиации Молдовы, по предварительной информации, вертолет рухнул с высоты 15 метров вскоре после взлета с военной базы 209 корпуса армии Афганистана, расположенной в Мазари-Шарифе.

На борту молдавского вертолета, который выполнял миссии по контракту с Организацией объединенных наций, находилось трое членов экипажа - граждане Украины, и 11 афганских военнослужащих.

Погибли два члена экипажа и 10 военнослужащих. Орган гражданской авиации начал расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2015 года произошел аналогичный случай в Афганистане с вертолетом этой же авиакомпании. Тогда погибло 18 человек, в том числе один член экипажа - гражданин Молдовы, еще двое граждан Молдовы до сих пор находятся в плену у талибов. Молдавские власти не могут их вызволить из плена .