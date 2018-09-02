13:37 02.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом произошло кошмарное ДТП с участием иномарки

Сегодня под Киевом в Броварском районе на светофоре у послека Княжичи столкнулось две иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом произошло кошмарное ДТП с участием иномарки

По предварительной информации, водитель Шевроле отвлёкся от управления и влетел в заднюю часть буса. От удара машину отбросило на десяток метров. 

В результате аварии, был госпитализирован водитель легкового автомобиля. На данный момент месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

Правоохранители считают, что причиной дорожно-транспортного происшествия стала невнимательность самого водителя, который не сумел вовремя перестроиться на режим езды на открытой трассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве бетоновозка снесла десяток заборных ограждений. В итоге, на месте инцидента разрушено около 30-35 метров ограждения. Осколки от происшествия разлетелись на дорожную полосу.


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