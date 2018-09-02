21:55 02.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

В селе Большая Бакта Береговского района Закарпатской области в воскресенье. 2 сентября, в частном жилом доме произошел мощный взрыв.

На Закарпатье произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО

В результате инцидента травмы получил 56-летний мужчина, который арендовал дом. Как сообщили в пресс-службе главы Закарпатской области Геннадия Москаля, сейчас травмированному оказывается медицинская помощь, угрозы для его жизни нет.

Вместе с тем в результате взрыва кирпичный дом разрушен до основания. По предварительной причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

Правоохранители и спасатели эту информацию пока не комментировали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсонской области пожилой мужчина чуть было не задохнулся от дыма во время пожара. Инцидент произошел в поселке Нижние Серогозы Херсонской области.


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