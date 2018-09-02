На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Пророссийские боевики несколько раз из тяжелого вооружения открывали прицельный огонь около населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении противник активизировался около Марьинки, обсреливая позиции наших военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг неоднократно провоцировал около Лебединского украинских военных, открывая огонь из минометов и огнестрелов. Наши бойцы вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, потери в рядах боевиков уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", политические директоры Министерств иностранных дел стран-участниц "нормандской четверки" проведут встречу, на которой обсудят введение миротворческой миссии на Донбасс, во второй половине сентября.