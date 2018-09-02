На Харьковщине сгорело десять гектаров Волчанского лесхоза

Возгорание произошло в поселках Гатище и Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза.

Общая площадь 8 квартала (с. Гатище) составляет около 90 га. Общая площадь 22 квартала (с. Огурцово) составляет около 49 га.

Силы и средства сосредоточены для защиты населенных пунктов. К тушению привлечены 140 чел., 31 ед. техники и пожарный поезд, из них от ДСНС 102 чел. о / с и 25 ед. техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32 П. Вертолетом осуществлено 4 сбросы (8 т) воды вблизи с. Гатище.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Николаевскую службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля на территории гаражного кооператива.