12:37 02.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Еще один киевлянин погиб, пытаясь пересечь дорожную полосу в неположенном месте - ФОТО

В Киеве сегодня ночью мужчина погиб, пытаясь перебежать четырехполосную дорожную линию. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Еще один киевлянин погиб, пытаясь пересечь дорожную полосу в неположенном месте - ФОТО

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался "перебежать" дорогу в неположенном месте. "Инициатива" закончилась смертельными последствиями. "Перебежчик" попал под колеса иномарки, которая двигалась со скоростью 80 км\час. Рулевой иномарки даже не успел нажать на тормоза. От удара сорвало у погибшего одежду. Смерть наступила мгновенно.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что от полученных травм мужчина скончался на месте, ему было примерно 36-40 лет, его личность устанавливается. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице две иномарки насмерть сбили мужчину. В итоге, водитель Ford Fiesta сбил пешехода, а через несколько секунд по нему проехалась Skoda Octavia.


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