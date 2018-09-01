13:17 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве спасатели ликвидировали пожар автомобиля

Сегодня утром ,1 сентября, в Николаевскую службу спасения поступило сообщение о пожаре автомобиля на территории гаражного кооператива. 

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар автомобиля

Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС. 

На место происшествия прибыл дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели выяснили, что горение началось с багажника и достаточно быстро распространилось на всю машину. Силами сотрудников местной ГСЧС удалось не допустить переброски огня на гаражи. В 12:40 пожар локализован и в 12:44 ликвидирован на площади 3 кв.м.

В ходе ликвидации пожара принимали участие: 1 единица техники и 4 человека личного состава. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских неизвестный закинул " коктейль Молотова" в салон иномарки. 


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