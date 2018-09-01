В Николаеве спасатели ликвидировали пожар автомобиля

Об этом говорится на официальном сайте украинского ГСЧС.

На место происшествия прибыл дежурный караул 4 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели выяснили, что горение началось с багажника и достаточно быстро распространилось на всю машину. Силами сотрудников местной ГСЧС удалось не допустить переброски огня на гаражи. В 12:40 пожар локализован и в 12:44 ликвидирован на площади 3 кв.м.

В ходе ликвидации пожара принимали участие: 1 единица техники и 4 человека личного состава. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевских неизвестный закинул " коктейль Молотова" в салон иномарки.