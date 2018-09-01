В Киеве задержали двух "домушников" - ФОТО

Уведомление о краже было адресовано в Дарницкий районный отдел полиции. Пострадавшие поведали правоохранителям об украденном и самом инциденте.

Немногим позже наряд полиции заметил двух подозрительных мужчин и остановил для проверки. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у них похищенные вещи, задержанный отправили на допрос.

Уже в полицейском участке задержанные признались в содеянном. "Домушниками" оказались два местных жителя, оба ранее судимы - 31-летний и 36-летний киевляне.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин.