08:00 01.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали двух "домушников" - ФОТО

В Киеве правоохранители задержали очередных квартирных воров. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве задержали двух

Уведомление о краже было адресовано в Дарницкий районный отдел полиции. Пострадавшие поведали правоохранителям об украденном и самом инциденте.

Немногим позже наряд полиции заметил двух подозрительных мужчин и остановил для проверки. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у них похищенные вещи, задержанный отправили на допрос. 

Уже в полицейском участке задержанные признались в содеянном. "Домушниками" оказались два местных жителя, оба ранее судимы - 31-летний и 36-летний киевляне.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве оперативники задержали группу иностранцев, которые совершили рейдерский налет на магазин. 


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