11:18 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100202616:roman

В Киеве в пешеходном переходе обнаружен труп мужчины - ФОТО

Столичные правоохранители расследуют убийство мужчины в подземном переходе в Голосеевском районе. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве в пешеходном переходе обнаружен труп мужчины - ФОТО

На место происшествия прибыли правоохранители для установления и задержания подозреваемых, в том числе опросили свидетелей, отработали место происшествия и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В результате к управлению полиции доставили нескольких лиц для проведения следственных действий и установления их возможной причастности к смертельному убийству молодого человека.

Личность погибшего удалось идентифицировать. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом. Поэтому правоохранители обращаются ко всем лицам, у кого в течение ночи исчезли родственники, предоставить такую ​​информацию. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе дружественная встреча переросла в поножовщину со смертельным исходом. 


Поделиться
Читайте также:
 
Дуеленд - это "новая эра" в мире вингеров, - Суркис В Украину грянула настоящая осень: прогноз погода по стране Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины На Черкащине малолетние дети подожгли сеновал - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив