13:52 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве студент покончил жизнь самоубийством

Сегодня утром из окна одного из общежитий киевского политехнического института выбросился студент. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве студент покончил жизнь самоубийством

По предварительной информации, парень находился в комнате один и момент смерти предотвратить кто-либо из его сожителей просто не мог. Смерть наступила мгновенно в результате открытой черепно-мозговой травмы. Личность погибшего уже идентифицировали, знакомые парня связались с его родителями. Тело молодого человека уже отвезли в морг. 

Сейчас на месте находится полиция и скорая, выехала специальная оперативно-следственная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно из окна 9 этажа жилого дома по адресу улица Григоровича-Барского, 3 покончил с собой 36-летний мужчина. Спасти самоубийцу не удалось, от полученных травм мужчина скончался еще до приезда медиков. На месте работал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. 


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