06:00 01.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мотоциклист протаранил пенсионера - ФОТО

В Киеве мотоциклист сбил насмерть женщину. Об этом передает "Вартові Еспресо".

В Киеве мотоциклист протаранил пенсионера - ФОТО

По предварительной информации, рулевой мотоцикла Ducati двигался по проспекту Комарова, как вдруг прямо перед мотоциклом на проезжую часть выбежала женщина.

В результате аварии женщина получила смертельные травмы и погибла от болевого шока, личность погибшей устанавливают следователи. Мотоциклист скрылся с места преступления. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ездок также пострадал в дорожно-транспортном происшествии, но успел скрыться в неизвестном направлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Рокитновском районе Ровенской области подростки разбились на мотоцикле. Травмированных парней заметил житель Рокитневщины, который проезжал мимо, и сообщил медикам и полицейским.


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