В Киеве мотоциклист протаранил пенсионера - ФОТО

По предварительной информации, рулевой мотоцикла Ducati двигался по проспекту Комарова, как вдруг прямо перед мотоциклом на проезжую часть выбежала женщина.

В результате аварии женщина получила смертельные травмы и погибла от болевого шока, личность погибшей устанавливают следователи. Мотоциклист скрылся с места преступления. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что ездок также пострадал в дорожно-транспортном происшествии, но успел скрыться в неизвестном направлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Рокитновском районе Ровенской области подростки разбились на мотоцикле. Травмированных парней заметил житель Рокитневщины, который проезжал мимо, и сообщил медикам и полицейским.