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В Киеве бетоновозка снесла десяток заборных ограждений - ФОТО

В субботу, 1 сентября, возле станции метро "Позняки" бетономешалка Foton протаранила забор. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве бетоновозка снесла десяток заборных ограждений - ФОТО

По предварительной информации, водитель транспорта съезжал с проспекта Григоренка на проспект Бажана, но в месте сужения дороги он решил притормозить, маневр произошел слишком резко.

Спустя несколько секунд его грузовик потянуло влево, и он снес оградительный забор, попутно срывая опоры вместе с асфальтом. В итоге, на месте инцидента разрушено около 30-35 метров ограждения. Осколки от происшествия разлетелись на дорожную полосу.

Сам виновник аварии утверждает, что причиной ДТП послужила неисправность в тормозах. В аварии обошлось без пострадавших. Был ли сломан грузовик определит следствие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Днепровской набережной перевернулась фура, груженная асфальтом. В результате, несколько тонн асфальта оказалось просто на дороге. Материал стал плавиться от высокой температуры и застывать.


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